Сальто в челюсть: бразилец за минуту финишировал украинца на турнире UFC (видео)

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Мишель Перейра одержал досрочную победу над украинцем Игорем Потерей на турнире UFC 301, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов прошел в основном карде в рамках среднего веса (до 83,9 кг). Изначально соперником Перейры должен был стать Махмуд Мурадов, но узбекистанец снялся с боя, и его заменил Потеря.

В итоге схватка продлилась лишь 54 секунды. Перейра быстро ударом отправил оппонента на настил, после чего резко развернулся и выполнил сальто назад, прыгнув на Потерю. При приземлении бразилец попал украинцу ногой в челюсть.

Затем Потеря попытался подняться, но Перейра в стойке поймал его на удушающий прием. Через несколько секунд украинец постучал, сигнализируя о сдаче.

В обзоре турнира от UFC этот эпизод доступен с отметки 2:19.

Бразилец выиграл восьмой бой подряд. Всего на его счету теперь 31 победа при 11 поражениях и двух поединках без результата.

Потеря проиграл четыре из шести боев в UFC. Суммарно в его активе 20 побед при шести поражениях.

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