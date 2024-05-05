Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сальто в челюсть: бразилец за минуту финишировал украинца на турнире UFC (видео)

Опубликовано:

Бразильский боец MMA Мишель Перейра
Мишель Перейра. Фото: Alexandre Loureiro/Zuffa LLC via Getty Images

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Мишель Перейра одержал досрочную победу над украинцем Игорем Потерей на турнире UFC 301, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов прошел в основном карде в рамках среднего веса (до 83,9 кг). Изначально соперником Перейры должен был стать Махмуд Мурадов, но узбекистанец снялся с боя, и его заменил Потеря.

В итоге схватка продлилась лишь 54 секунды. Перейра быстро ударом отправил оппонента на настил, после чего резко развернулся и выполнил сальто назад, прыгнув на Потерю. При приземлении бразилец попал украинцу ногой в челюсть.

Затем Потеря попытался подняться, но Перейра в стойке поймал его на удушающий прием. Через несколько секунд украинец постучал, сигнализируя о сдаче.

В обзоре турнира от UFC этот эпизод доступен с отметки 2:19.

Бразилец выиграл восьмой бой подряд. Всего на его счету теперь 31 победа при 11 поражениях и двух поединках без результата.

Потеря проиграл четыре из шести боев в UFC. Суммарно в его активе 20 побед при шести поражениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2096474-salto-v-chelyust-brazilec-za-minutu-finishiroval-ukrainca-na-turnire-ufc-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.