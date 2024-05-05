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Первый кыргыз в истории UFC уверенно выиграл второй бой в лиге

Опубликовано:

Кыргызстанский боец MMA Мыктыбек Оролбай уулу
Мыктыбек Оролбай уулу. Фото: Alexandre Loureiro/Zuffa LLC via Getty Images

Кыргызстанский боец смешаннного стиля (MMA) Мыктыбек Оролбай уулу одержал победу над бразильцем Элвесом Бренером на турнире UFC 301, передает корреспондент NUR.KZ.

Шоу состоялось в Рио-де-Жанейро, соперники встретились в рамках предварительного карда в лимите легкого веса (до 70,3 кг).

Большую часть первого раунда Оролбай доминировал в партере. Во второй пятиминутке он также имел преимущество. Заключительный отрезок боя получился более конкурентным, однако не повлиял на итоговый результат.

По итогам трех раундов судьи единогласно признали сильнейшим 26-летнего Оролбая, который стал первым этническим кыргызом в UFC.

В промоушене спортсмен выиграл все два боя. Всего на его счету 13 побед при одном поражении и одной ничьей.

Бренер прервал серию из пяти выигранных поединков. Теперь в его активе 16 побед при четырех поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2096462-pervyy-kyrgyz-v-istorii-ufc-uverenno-vyigral-vtoroy-boy-v-lige/

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