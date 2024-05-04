Федор Емельяненко двумя словами описал Шавката Рахмонова

Бывший российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в интервью YouTube-каналу "Уақыт Көрсетеді" ("Время покажет") высказался о Шавкате Рахмонове.

Один из самых титулованных представителей MMA ответил на вопрос о казахстанском бойце, который сейчас занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

"Имею представление о нем. Дай бог, чтобы и дальше складывалось без поражений. Интересный боец. Дай бог ему развития и чтобы стал чемпионом", — заявил Емельяненко.

Также бывший чемпион Pride FC поделился впечатлениями от визита в Астану.

"Наверное, нужно больше времени провести, чтобы понять — понравилось или не понравилось. Встречали меня хорошо. Не сказал бы, что город стал мне близким. Хотелось бы еще несколько раз посетить, чтобы понять его. Но в общем у меня сложилось хорошее впечатление", — сказал Емельяненко.

За карьеру в MMA россиянин одержал 40 побед при семи поражениях и одном поединке без результата.

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