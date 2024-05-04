Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Федор Емельяненко двумя словами описал Шавката Рахмонова

Опубликовано:

Федор Емельяненко
Федор Емельяненко. Фото: Photo by Hans Gutknecht/MediaNews Group/The Los Angeles Daily News via Getty Images

Бывший российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в интервью YouTube-каналу "Уақыт Көрсетеді" ("Время покажет") высказался о Шавкате Рахмонове.

Один из самых титулованных представителей MMA ответил на вопрос о казахстанском бойце, который сейчас занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

"Имею представление о нем. Дай бог, чтобы и дальше складывалось без поражений. Интересный боец. Дай бог ему развития и чтобы стал чемпионом", — заявил Емельяненко.

Также бывший чемпион Pride FC поделился впечатлениями от визита в Астану.

"Наверное, нужно больше времени провести, чтобы понять — понравилось или не понравилось. Встречали меня хорошо. Не сказал бы, что город стал мне близким. Хотелось бы еще несколько раз посетить, чтобы понять его. Но в общем у меня сложилось хорошее впечатление", — сказал Емельяненко.

За карьеру в MMA россиянин одержал 40 побед при семи поражениях и одном поединке без результата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2096228-fedor-emelyanenko-dvumya-slovami-opisal-shavkata-rahmonova/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.