Чемпион американской ММА-лиги из Казахстана высказался о подписании в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Николай Веретенников прокомментировал возможность своего подписания в UFC после завоевания чемпионского титула в промоушене UFL, передает Legalbet.kz.

Напомним, в финале Гран-при на турнире UFL 4 казахстанский файтер нокаутировал англичанина Эшли Риса в первом раунде и стал чемпионом организации в полусреднем весе.

"В финале пришлось поднапрячься, настроиться на бой. И соперник был достаточно сильным и опытным. Что думаю теперь о перспективах подписания в UFC, владея титулом чемпиона Гран-при UFL? Пока трудно сказать наверняка. Но думаю, что всё возможно", — заявил спортсмен.

Актуальная статистика 34-летнего Николая Веретенникова в ММА составляет 11–4. Также добавим, что в полусредней весовой категории UFC выступает другой казахстанец – непобежденный Шавкат Рахмонов (топ-3 своего дивизиона).

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