Казахстанец нокаутировал соперника в первом раунде и стал чемпионом американской ММА-лиги

Казахстанский боец смешанных единоборств Николай Веретенников одержал победу нокаутом в финале Гран-при американского промоушена UFL, передает корреспондент NUR.KZ.

В финальном поединке на турнире UFL 4 казахстанский файтер сразился с англичанином Эшли Рисом. Бой в полусредней весовой категории был рассчитан на пять раундов, однако завершился в первой пятиминутке.

Веретенников отправил соперника в технический нокаут и завоевал чемпионский пояс организации в своем дивизионе.

В 2021 году казахстанский спортсмен принимал участие в турнире «Претендентская серия Дэйны Уайта», где среди бойцов разыгрывается контракт с UFC, однако Николай потерпел поражение судейским решением эквадорскому файтеру Майклу Моралесу.

Актуальная статистика Николая Веретенникова в ММА составляет 11 побед и четыре поражения.

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