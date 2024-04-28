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Казахстанец нокаутировал соперника в первом раунде и стал чемпионом американской ММА-лиги

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Казахстанский боец ММА Николай Веретенников
Казахстанский боец ММА Николай Веретенников: instagram.com/unitedfightleague/

Казахстанский боец смешанных единоборств Николай Веретенников одержал победу нокаутом в финале Гран-при американского промоушена UFL, передает корреспондент NUR.KZ.

В финальном поединке на турнире UFL 4 казахстанский файтер сразился с англичанином Эшли Рисом. Бой в полусредней весовой категории был рассчитан на пять раундов, однако завершился в первой пятиминутке.

Веретенников отправил соперника в технический нокаут и завоевал чемпионский пояс организации в своем дивизионе.

В 2021 году казахстанский спортсмен принимал участие в турнире «Претендентская серия Дэйны Уайта», где среди бойцов разыгрывается контракт с UFC, однако Николай потерпел поражение судейским решением эквадорскому файтеру Майклу Моралесу.

Актуальная статистика Николая Веретенникова в ММА составляет 11 побед и четыре поражения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2092457-kazahstanec-nokautiroval-sopernika-v-pervom-raunde-i-stal-chempionom-amerikanskoy-mma-ligi/

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