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Российский боец MMA отправил в глухой нокаут бывшего обладателя пояса Bellator (видео)

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Российский боец MMA Шамиль Мусаев
Шамиль Мусаев. Фото: Cooper Neill/Getty Images

В ночь на субботу по казахстанскому времени в Чикаго состоялся турнир PFL 3 (2024). Российский боец смешанного стиля (MMA) Шамиль Мусаев одержал победу над американцем Логаном Сторли, передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в полусреднем весе (до 77,1 кг) стало третьим по значимости событием вечера. Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился уже во втором.

На первых секундах второй пятиминутки Мусаев поймал соперника на встречном движении и потряс его ударом правой рукой в челюсть. После этого россиянин добил американца в партере, оформив глухой нокаут.

Для 30-летнего россиянина бой был дебютным в PFL. Теперь на его счету 15 побед при одной ничьей в MMA.

Сторли проиграл в третий раз за карьеру. В его активе осталось 15 побед. Ранее 31-летний американец владел временным поясом Bellator в полусреднем весе, но не смог взять полноценный титул, уступив украинцу Ярославу Амосову.

В главном поединке турнира PFL 3 (2024) в лимите полусредней категории сошлись два россиянина. Единогласным решением судей (все три арбитра — по 29-28) Магомед Умалатов одержал победу над Андреем Корешковым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2088209-rossiyskiy-boets-mma-otpravil-v-gluhoy-nokaut-byvshego-obladatelya-poyasa-bellator-video/

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