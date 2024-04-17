"Спасибо им": Асу Алмабаев высказался о своих побежденных соперниках в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев прокомментировал своих соперников в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает NUR.KZ со ссылкой на Prosports.kz.

30-летний спортсмен выступает в наилегчайшем весе, он провел два поединка в рамках организации. Его дебютный бой в UFC состоялся 5 августа 2023 года, тогда казахстанцу удалось одержать победу над ямайцем Оде Осборном удушающим приемом.

Во втором боец Алмабаеву удалось одержать победу единогласным судейским вердиктом над американцем Си Джей Вергарой в рамках турнира UFC 299.

"Если в UFC человек дерется – там сами по себе лучшие бойцы, представляющие свою страну. Не будем их делить – кто слабее, кто хороший… Кто там что-то. Будем готовиться к каждому сопернику, чтобы выиграть, чтобы руку подняли мне.

А так, - оба были очень хорошие для меня. Для начального этапа они хорошими были такими соперниками. Спасибо им за то, что согласились, что не слетели с боев", - прокомментировал выступления своих оппонентов Алмабаев.

Актуальный профессиональный рекорд казахстанского файтера в ММА составляет 19 побед и два поражения.

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