"Спасибо им": Асу Алмабаев высказался о своих побежденных соперниках в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев прокомментировал своих соперников в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает NUR.KZ со ссылкой на Prosports.kz.
30-летний спортсмен выступает в наилегчайшем весе, он провел два поединка в рамках организации. Его дебютный бой в UFC состоялся 5 августа 2023 года, тогда казахстанцу удалось одержать победу над ямайцем Оде Осборном удушающим приемом.
Во втором боец Алмабаеву удалось одержать победу единогласным судейским вердиктом над американцем Си Джей Вергарой в рамках турнира UFC 299.
"Если в UFC человек дерется – там сами по себе лучшие бойцы, представляющие свою страну. Не будем их делить – кто слабее, кто хороший… Кто там что-то. Будем готовиться к каждому сопернику, чтобы выиграть, чтобы руку подняли мне.
А так, - оба были очень хорошие для меня. Для начального этапа они хорошими были такими соперниками. Спасибо им за то, что согласились, что не слетели с боев", - прокомментировал выступления своих оппонентов Алмабаев.
Актуальный профессиональный рекорд казахстанского файтера в ММА составляет 19 побед и два поражения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2086709-spasibo-im-asu-almabaev-vyskazalsya-o-svoih-pobezhdennyh-sopernikah-v-ufc/