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Чемпион UFC нокаутировал оппонента после удара в пах (видео)

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Бразильский боец MMA Алекс Перейра
Алекс Перейра. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Алекс Перейра одержал победу над американцем Джамалом Хиллом в титульном поединке на турнире UFC 300, передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в полутяжелом весе (до 93 кг) возглавило юбилейное шоу промоушена, которое принял Лас-Вегас.

Поединок завершился уже в первом раунде. На четвертой минуте Перейра левым апперкотом отправил соперника на настил, после чего нанес серию добивающих ударов. Рефери прервал бой и зафиксировал технический нокаут. При этом за несколько секунд до финального эпизода Хилл попал оппоненту в пах ударом ногой, однако бразилец призвал судью не останавливать поединок.

Перейра выиграл третий бой подряд и защитил пояс в полутяжелом весе. Всего в активе 36-летнего бразильца 10 побед при двух поражениях в профессиональных MMA. На данный момент он занимает четвертое место в рейтингу лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Хилл проиграл во второй раз за карьеру. На счету 32-летнего американца остались 14 побед и один поединок без результата. Перед выступлением на UFC 300 он занимал первое место в рейтинге полутяжелого дивизиона, поясом которого владел ранее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2084465-chempion-ufc-nokautiroval-opponenta-posle-udara-v-pah/

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