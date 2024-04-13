Друг Хабиба Нурмагомедова устроил потасовку с соперником после боя (видео)

Российский боец смешанного стиля (MMA) Гаджи Рабаданов одержал победу над американцем Соломоном Ренфро на турнире Professional Fighters League (PFL), передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов в легком весе (до 70,3 кг) прошел в рамках предварительного карда шоу в Лас-Вегасе. Большую часть боя соперники провели в стойке, где сначала преимуществом владел Ренфро.

Однако Рабаданов перехватил инициативу, а в третьем раунде провел тейкдаун и развил контроль в партере. По итогам 15 минут противостояния все три судьи единогласно признали сильнейшим 30-летнего россиянина со счетом 29-28. Он получил три очка в турнирную таблицу регулярного чемпионата PFL.

При этом по окончании боя и перед объявлением результата оппоненты устроили небольшую потасовку, которую пришлось разнимать членам их команд.

Друг Хабиба Нурмагомедова выиграл седьмой подряд поединок. Всего на счету Рабаданова 21 победа при четырех поражениях и двух ничьих.

Ренфро уступил второй раз кряду. Теперь в активе 27-летнего американца 11 побед при пяти поражениях.

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