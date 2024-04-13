Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Друг Хабиба Нурмагомедова устроил потасовку с соперником после боя (видео)

Опубликовано:

Российский боец ММА Гаджи Рабаданов
Гаджи Рабаданов. Фото: Cooper Neill/Getty Images

Российский боец смешанного стиля (MMA) Гаджи Рабаданов одержал победу над американцем Соломоном Ренфро на турнире Professional Fighters League (PFL), передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов в легком весе (до 70,3 кг) прошел в рамках предварительного карда шоу в Лас-Вегасе. Большую часть боя соперники провели в стойке, где сначала преимуществом владел Ренфро.

Однако Рабаданов перехватил инициативу, а в третьем раунде провел тейкдаун и развил контроль в партере. По итогам 15 минут противостояния все три судьи единогласно признали сильнейшим 30-летнего россиянина со счетом 29-28. Он получил три очка в турнирную таблицу регулярного чемпионата PFL.

При этом по окончании боя и перед объявлением результата оппоненты устроили небольшую потасовку, которую пришлось разнимать членам их команд.

Друг Хабиба Нурмагомедова выиграл седьмой подряд поединок. Всего на счету Рабаданова 21 победа при четырех поражениях и двух ничьих.

Ренфро уступил второй раз кряду. Теперь в активе 27-летнего американца 11 побед при пяти поражениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2084177-druga-habiba-nurmagomedova-ustroil-potasovku-s-sopernikom-posle-boya-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.