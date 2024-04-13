Боец из Туркменистана оформил быстрый нокаут в престижной MMA-лиге (видео)

Туркменистанский боец смешанного стиля (MMA) Довлетджан Ягшимурадов одержал победу над словенцем Якобом Недо на турнире Professional Fighters League (PFL), передает NUR.KZ.

Шоу состоялось в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок соперников в полутяжелом весе (до 93 кг) закрывал предварительный кард.

Развязка наступила уже в первом раунде. Ягшимурадов активно прессинговал и проводил атаки, ему быстро удалось потрясти Недо.

На третьей минуте туркменистанец точно пробил правой рукой в челюсть соперника и отправил его на настил. Ягшимурадов ринулся добивать словенца, однако рефери прервал поединок.

Для 34-летнего туркменистанца бой был дебютным в PFL, куда он перешел после того, как компания приобрела лигу Bellator. Ягшимурадов выиграл четвертый подряд поединок, всего на его счету 22 победы при семи поражениях и одной ничьей.

Недо прервал победную серию из восьми боев. Всего за карьеру в MMA 27-летний словенец восемь раз выиграл и дважды уступил.

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