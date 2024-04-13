Топовый боец UFC назвал имя казахстанского бойца, который вскоре может пополнить промоушен

Боец UFC Бенэил Дариуш, занимающий 7-ю строчку в топе легкого веса организации, высказался о перспективах казахстанского файтера Николая Веретенникова попасть в промоушен, передает Legalbet.kz.

28 апреля казахстанцу предстоит бой в финале Гран-при американской лиги смешанных единоборств UFL. В титульном поединке Веретенникову будет противостоять экс-чемпион Bellator британец Эшли Рис.

"Думаю, что Николай выиграет финал — и, если бог даст, UFC свяжется с ним. А в UFC, я считаю, он может войти в десятку лучших", — заявил Дариуш.

Отметим, что Дариуш и Веретенников являются спарринг-партнерами. Рекорд Николая в ММА составляет 11 побед и четыре поражения.

В последнем поединке ирано-американский боец уступил четвертую позицию в рейтинге UFC восходящей звезде Арману Царукяну.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.