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Топовый боец UFC назвал имя казахстанского бойца, который вскоре может пополнить промоушен

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Боец UFC Бенэил Дариуш
Боец UFC Бенэил Дариуш: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Боец UFC Бенэил Дариуш, занимающий 7-ю строчку в топе легкого веса организации, высказался о перспективах казахстанского файтера Николая Веретенникова попасть в промоушен, передает Legalbet.kz.

28 апреля казахстанцу предстоит бой в финале Гран-при американской лиги смешанных единоборств UFL. В титульном поединке Веретенникову будет противостоять экс-чемпион Bellator британец Эшли Рис.

"Думаю, что Николай выиграет финал — и, если бог даст, UFC свяжется с ним. А в UFC, я считаю, он может войти в десятку лучших", — заявил Дариуш.

Отметим, что Дариуш и Веретенников являются спарринг-партнерами. Рекорд Николая в ММА составляет 11 побед и четыре поражения.

В последнем поединке ирано-американский боец уступил четвертую позицию в рейтинге UFC восходящей звезде Арману Царукяну.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2084093-topovyy-boets-ufc-nazval-imya-kazahstanskogo-boytsa-kotoryy-vskore-mozhet-popolnit-promoushen/

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