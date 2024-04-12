Российско-армянского бойца UFC после сексистского скандала освистали на пресс-конференции

Болельщики оглушительно освистали российско-армянского бойца смешанного стиля (MMA) Армана Царукяна на пресс-конференции перед турниром UFC 300, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен в рамках основного карда шоу проведет поединок в легком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой. С высокой вероятностью победитель этого боя следующим получит титульный шанс.

На пресс-конференции зрители неоднократно освистывали Царукяна, когда ему задавались вопросы. Ранее российский боец, представляющий в UFC Армению, попал в скандал, который получил широкий резонанс.

На другой пресс-конференции Царукяна на русском языке спросили, "сколько палок он кинул бы" американской спортсменке Кайле Харрисон. "Парочку", — ответил боец, но отказался переводить вопрос на английский и назвал его глупым.

Харрисон впоследствии узнала содержание этого диалога и осудила его за проявление неуважения и сексуализацию женщин. При этом во время инцидента она сидела на пресс-конференции именно рядом с Царукяном.

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