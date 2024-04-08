"Она участвует в съемках ТВ-шоу": менеджер уроженки Казахстана из UFC – о ее следующем бое

Менеджер уроженки Казахстана Ирины Алексеевой, выступающей в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Александр Скаредин, высказался о ее следующем поединке, передает NUR.KZ со ссылкой на Legalbet.kz.

"Новостей по бою пока нет. Думаю, появятся не раньше конца первого полугодия. Пока Ирина принимает участие в съемках шоу на ТВ. Это что-то типа "Русского ниндзя"", — сообщил Скаредин.

Профессиональный рекорд Алексеевой в смешанных единоборствах составляет 5-2. В промоушене Даны Уайта она провела два поединка, дебютировав ярким нокаутом с колена в апреле 2023 года.

В последний раз Ирина выходила в октагон в октябре того же года и уступила британке Мелиссе Диксон единогласным судейским вердиктом.

33-летняя Ирина Алексеева родилась в Атырауской области, ныне представляет Россию.

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