Американский боец UFC вышел на дуэль взглядов в казахском головном уборе (видео)

Боец смешанного стиля (MMA) из США Брендан Аллен надел казахский национальный головной убор на дуэль взглядов перед турниром UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу промоушена.

Американец получил тымак в подарок от казахстанского файтера Шавката Рахмонова, с которым они близко общаются и тренируются. С того момента Аллен регулярно надевает головной убор на мероприятия UFC. За это время спортсмен выиграл все шесть своих боев.

Атлет вышел в тымаке и на дуэль взглядов со своим соотечественником Крисом Кертисом. Их поединок в среднем весе возглавит ближайший турнир UFC, который примет американский Лас-Вегас.

На данный момент 28-летний Аллен занимает шестое место в рейтинге своего дивизиона. За карьеру в MMA он одержал 23 победы при пяти поражениях.

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