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Ученик Федора Емельяненко нокаутировал соперника на турнире PFL (видео)

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Российский боец MMA Валентин Молдавский
Валентин Молдавский. Фото: Cooper Neill/Getty Images

Российский боец смешанного стиля (MMA) Валентин Молдавский одержал победу над хорватом Анте Делией на турнире PFL 1 (2024) в американском Сан-Антонио, передает NUR.KZ.

Противостояние соперников в тяжелом весе (до 120,2 кг) возглавило кард шоу. Уже в первом раунде Молдавский зажал оппонента у сетки и принялся наносить удары руками и ногами. После серии безответных попаданий рефери зафиксировал технический нокаут на третьей минуте.

Для ученика Федора Емельяненко эта победа стала первой под эгидой промоушена. Ранее он выступал в лиге Bellator, которую организация PFL выкупила в конце прошлого года.

За карьеру в MMA 32-летний россиянин одержал 13 побед при трех поражениях и одном поединке без результата. Делия проиграл шестой бой на профессиональном уровне. В активе 33-летнего хорвата осталось 24 победы.

Во втором по значимости событии турнира в Сан-Антонио еще один россиянин Денис Гольцов нокаутировал британца Линтона Васселла. Рефери прервал бой в третьем раунде после серии безответных ударов в партере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2079560-uchenik-fedora-emelyanenko-nokautiroval-sopernika-na-turnire-pfl-video/

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