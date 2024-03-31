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Бывший чемпион одержал скандальную победу на турнире UFC (видео)

Опубликовано:

Американский боец MMA Крис Вайдман
Крис Вайдман. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанного стиля (MMA) Крис Вайдман одержал победу над бразильцем Бруно Силвой на турнире UFC в Атлантик-Сити (США), передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов в среднем весе (до 83,9 кг) прошел в рамках основного карда. Несколько раз бой прерывался из-за тычков в глаза со стороны Вайдмана.

Рефери предупреждал обоих атлетов и просил их действовать внимательнее, однако не применил штрафные санкции. В третьем раунде во время одной из атак американца Силва упал на настил. После добивания судья прервал поединок и зафиксировал технический нокаут в исполнении Вайдмана.

Однако бразилец сигнализировал, что представитель США вновь ткнул ему в глаза. На повторе, показанном в трансляции, видно, что Вайдман действительно допустил нарушение перед остановкой боя, причем дважды.

На данный момент официальный результат остается без изменений. Американец прервал серию из двух поражений. Всего за карьеру в MMA 39-летний Вайдман, ранее владевший чемпионским поясом UFC в среднем весе, выиграл 16 боев и уступил в семи.

Силва потерпел третье поражение подряд. Всего 34-летний бразилец выиграл 23 боя и уступил в 11.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2076138-byvshiy-chempion-oderzhal-skandalnuyu-pobedu-na-turnire-ufc-video/

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