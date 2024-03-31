Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Рейтинговый бой в дивизионе Шавката Рахмонова завершился нокаутом

Опубликовано:

Американский боец Хоакин Бакли
Хоакин Бакли. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хоакин Бакли одержал победу над бразильцем Висенте Люке на турнире UFC в Атлантик-Сити (США), передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов стал соглавным событием шоу. Он прошел в рамках полусреднего дивизиона (до 77,1 кг), третье место в рейтинге которого занимает казахстанец Шавкат Рахмонов.

Бой завершился во втором раунде. После перехода противостояния в партер Бакли занял доминирующую позицию и принялся разбивать соперника. После серии безответных ударов со стороны американца рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

Бакли, вышедший на бой на коротком уведомлении, одержал третью победу подряд. Всего за карьеру в MMA 29-летний американец выиграл 18 поединков и уступил в шести. Благодаря победе над Люке, который занимает 11-е место в полусреднем дивизионе, представитель США войдет в топ-15 этой категории.

На счету 32-летнего бразильца теперь 22 победы при 10 поражениях и одной ничьей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2076135-reytingovyy-boy-v-divizione-shavkata-rahmonova-zavershilsya-nokautom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.