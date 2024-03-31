Рейтинговый бой в дивизионе Шавката Рахмонова завершился нокаутом

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хоакин Бакли одержал победу над бразильцем Висенте Люке на турнире UFC в Атлантик-Сити (США), передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов стал соглавным событием шоу. Он прошел в рамках полусреднего дивизиона (до 77,1 кг), третье место в рейтинге которого занимает казахстанец Шавкат Рахмонов.

Бой завершился во втором раунде. После перехода противостояния в партер Бакли занял доминирующую позицию и принялся разбивать соперника. После серии безответных ударов со стороны американца рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

Бакли, вышедший на бой на коротком уведомлении, одержал третью победу подряд. Всего за карьеру в MMA 29-летний американец выиграл 18 поединков и уступил в шести. Благодаря победе над Люке, который занимает 11-е место в полусреднем дивизионе, представитель США войдет в топ-15 этой категории.

На счету 32-летнего бразильца теперь 22 победы при 10 поражениях и одной ничьей.

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