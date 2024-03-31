Непобежденная россиянка снялась с боя в UFC перед выходом в октагон

Непобежденная девушка-боец смешанных единоборств Виктория Дудакова, представляющая Россию, снялась с поединка на турнире UFC Atlantic City, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Russia.
Дудакова должна была провести поединок в прелиме турнира против бразильской спортсменки Мелиссы Гатто (8-2-2), однако бой был отменен был отменен из-за проблем со здоровьем у Виктории.
Отметим, что у 25-летней россиянки восемь побед в профессиональных смешанных единоборствах и ни одного поражения на протяжении всей карьеры в ММА.
Встреча с Гатто могла стать третьей для непобежденной девушки-файтера в рамках UFC, ранее она также выступала в "Претендентской лиге Даны Уайта".
В последний раз Виктория Дудакова выходила в октагон на турнире UFC 294, где одержала победу над Джин Ю Фрей единогласным решением судей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2076057-nepobezhdennaya-rossiyanka-snyalas-s-boya-v-ufc-pered-vyhodom-v-oktagon/