Непобежденная россиянка снялась с боя в UFC перед выходом в октагон

Непобежденная девушка-боец смешанных единоборств Виктория Дудакова, представляющая Россию, снялась с поединка на турнире UFC Atlantic City, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Russia.

Дудакова должна была провести поединок в прелиме турнира против бразильской спортсменки Мелиссы Гатто (8-2-2), однако бой был отменен был отменен из-за проблем со здоровьем у Виктории.

Отметим, что у 25-летней россиянки восемь побед в профессиональных смешанных единоборствах и ни одного поражения на протяжении всей карьеры в ММА.

Встреча с Гатто могла стать третьей для непобежденной девушки-файтера в рамках UFC, ранее она также выступала в "Претендентской лиге Даны Уайта".

В последний раз Виктория Дудакова выходила в октагон на турнире UFC 294, где одержала победу над Джин Ю Фрей единогласным решением судей.

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