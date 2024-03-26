Глава UFC рассказал о попытке провести бой между Илоном Маском и Марком Цукербергом

Исполнительный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал попытку организовать поединок миллиардеров Марка Цукерберга и Илона Маска, передает NUR.KZ.

В 2023 году активно обсуждалась идея поединка между двумя крупными бизнесменами, однако позже идея застопорилась. Ходили слухи, что поединок может состояться на юбилейном турнире UFC 300, однако встреча так и не была заявлена.

"Это был бы самый большой бой из когда-либо проводившихся. Два самых могущественных и богатых человека в мире. Эти два парня не раз говорили, что хотят встретиться лицом к лицу. Они были готовы бросить всё и подраться. Я серьёзно работал над этим поединком. Присматривался к площадкам, вёл переговоры по телефону насчёт Колизея в Италии", — цитирует Уайта "Чемпионат".

Отметим, что основатель Facebook Марк Цукерберг активно занимается бразильским джиу-джитсу и даже появлялся в команде экс-чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски.

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