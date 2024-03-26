Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Глава UFC рассказал о попытке провести бой между Илоном Маском и Марком Цукербергом

Опубликовано:

Марк Цукерберг
Марк Цукерберг: Sean M. Haffey/Getty Images

Исполнительный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал попытку организовать поединок миллиардеров Марка Цукерберга и Илона Маска, передает NUR.KZ.

В 2023 году активно обсуждалась идея поединка между двумя крупными бизнесменами, однако позже идея застопорилась. Ходили слухи, что поединок может состояться на юбилейном турнире UFC 300, однако встреча так и не была заявлена.

"Это был бы самый большой бой из когда-либо проводившихся. Два самых могущественных и богатых человека в мире. Эти два парня не раз говорили, что хотят встретиться лицом к лицу. Они были готовы бросить всё и подраться. Я серьёзно работал над этим поединком. Присматривался к площадкам, вёл переговоры по телефону насчёт Колизея в Италии", — цитирует Уайта "Чемпионат".

Отметим, что основатель Facebook Марк Цукерберг активно занимается бразильским джиу-джитсу и даже появлялся в команде экс-чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2073570-glava-ufc-rasskazal-o-popytke-provesti-boy-mezhdu-ilonom-maskom-i-markom-tsukerbergom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.