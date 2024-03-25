В команде Чимаева высказались о следующем бое Хамзата в UFC

Представители непобежденного бойца смешанных единоборств, представляющего ОАЭ, Хамзата Чимаева рассказали последние новости о предложениях UFC по титульному поединку, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Напомним, в последний раз Чимаев выходил в октагон 22 октября прошлого года в рамках со-главного поединка турнира UFC 294, где одержал победу над экс-чемпионом организации в полусреднем весе Камару Усманом.

Сообщалось, что победа над Усманом гарантирует Хамзату титульный поединок в средней весовой категории, куда перешел файтер.

"Конкретных предложений по бою от UFC нет. В том числе по бою за титул", - заявили в команде бойца.

На данный момент арабский боец занимает 11-ю позицию в рейтинге лучших средневесов промоушена, чемпионским титулом в данном дивизионе владеет представитель ЮАР Дрикус Дю Плесси.

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