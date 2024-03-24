Стало известно, сколько заработала российская девушка-боец за свой дебют в UFC

Сегодня, 24 марта в прелиме турнира UFC Vegas 89 в промоушене Даны Уайта дебютировала россиянка Дарья Железнякова, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

Девушке-бойцу удалось одержать победу в своем дебютном выступлении в UFC, ее соперницей выступила представительница Мексики Монсеррат Рендон.

Поединок в рамках легчайшей женской весовой категории продлился все три раунда и завершился победой Железняковой единогласным судейским вердиктом. Профессиональная статистика 28-летней россиянки составляет 9-1.

По информации источника, за свое первое успешное выступление в организации Дарья заработала 28 тысяч долларов (12.5 миллионов тенге).

Напомним, что главным событием вечера стал поединок Роуз Намаюнас и Аманды Рибас. Намаюнас одержала победу аналогичным способом и получила 251 тысячу долларов.

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