"Хочу побить Рахмонова и съездить в Казахстан": новая звезда UFC озвучил дерзкие планы

Пятый номер рейтинга полусреднего веса UFC австралиец Джек Делла Маддалена рассказал о своем желание провести поединок против непобежденного казахстанского файтера Шавката Рахмонова, передает NUR.KZ.

"Не знаю, почему всех так удивляет мой вызов Шавкату. Я бросаю их чуть ли не с момента победы на "Шоу претендентов" или с первой победы в UFC. Я постоянно слежу за ним и вижу: он молод, мы с ним примерно одного возраста, он финиширует абсолютно всех соперников, это самый тяжелый бой в дивизионе - и это то, что мне и нужно.

Официального запроса от UFC не было, но я думаю - там понимают, что наш бой с Шавкатом неизбежен. Они ждут правильного времени, а я считаю — вот сейчас правильное время! Мое мнение: это лучший из возможных претендентских боев в UFC…

Мне приятно внимание казахстанцев. Я хотел бы съездить в Казахстан. Я хочу побить Шавката и съездить в Казахстан, посмотреть, что там да как!", - цитирует Деллу Маддалену телеграм-канал "Спорт Шредингера".

Файтер в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 299, где ему удалось нокаутировать на тот момент 4-го бойца в рейтинге полусреднего дивизиона Гилберта Бернса. Эта победа позволила Джеку занять пятую строчку в топе и бросить вызов непобежденному казахстанцу (3-е место).

После Шавкат Рахмонов ответил на вызов австралийца, в этой встрече может определиться следующий претендент на чемпионский титул организации.

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