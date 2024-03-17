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Скандалом и оскорблениями завершился бой на турнире UFC (видео)

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Американский боец ММА Брайан Баттл
Брайан Баттл. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Поединок между американцем Брайаном Баттлом и конголезцем Энджем Лусой на турнире UFC был признан несостоявшимся и завершился скандалом, передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в полусреднем весе (до 77,1 кг) стало вторым по значимости событием вечера, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В стартовом раунде Баттл имел явное преимущество, что выразилось в результате на судейских карточках — все арбитры засчитали этот отрезок американцу со счетом 10:9.

Однако в начале второй пятиминутке боец из США попал большим пальцем в глаз соперника. К Лусе пришел врач, который после осмотра спортсмена и разговора с ним рекомендовал остановить поединок. При этом у конголезца оставалось несколько минут на восстановление.

В итоге бой признали несостоявшимся. Сразу после объявления результата Баттл и Луса подошли друг к другу, но не стали жать руки, а обменялись оскорблениями. Охране пришлось разнимать спортсменов, чтобы избежать потасовки.

Американец затем дал интервью в октагоне и назвал оппонента трусом. Баттл считает, что Луса воспользовался единственным шансом избежать поражения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2069646-skandalom-i-oskorbleniyami-zavershilsya-boy-na-turnire-ufc-video/

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