"Это фрик-бой": вице-президент российской ММА-лиги – о следующем поединке Куата Хамитова

Вице-президент российского ММА-промоушена ACA Асланбек Бадаев высказался о поединке казахстанского бойца смешанного стиля Куата Хамитова против россиянина Александра Шлеменко, сообщает NUR.KZ со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

Казахстанец встретится с 39-летним Шлеменко на турнире RCC 19 4 мая в Челябинске.

"Это фрик-бой. Без обид для участников. В этом поединке мало смысла. Со спортивной точки зрения вообще нет. Разные весовые категории. Легковес против средневеса. Да, не самый маленький легковес и не самый большой средневес. Тем не менее. Есть привычные рамки и категории, в которых выступают бойцы

Тем более я запомнил фразу в разговоре с Александром Павловичем на турнире RCC при нашей встрече. Я предложил ему сделать бой с Венером Галиевым. И что он ответил? "Нет, я же вешу под 90, а он - чуть больше 70 кг". Почему это не работает в ситуации Хамитовым, который не крупнее, чем Галиев? Если крупнее, ненамного.…", - заявил Бадаев.

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