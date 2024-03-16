Ислам Махачев рассказал, почему не стал драться с чемпионом UFC в весе Рахмонова

Чемпион UFC в легкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, что ему предлагали суперчемпионский поединок на юбилейном турнире UFC 300 против Леона Эдвардса, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

Эдвардс является действующим обладателем титула в полусреднем дивизионе, где также выступает непобежденный казахстанский файтер Шавкат Рахмонов.

"Да, все так, но это было невозможно, потому что у нас сейчас Рамадан. Тренироваться в это время очень сложно. Конечно, мне жаль, потому что для меня это бой мечты. У меня не было ни малейшего шанса выступить на UFC 300, и поэтому я очень расстроен. Это большое событие, большой бой против Леона Эдвардса за второй пояс, но на этот раз я упустил свой шанс. Надеюсь, однажды они снова позвонят мне с этим предложением", – рассказал боец.

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