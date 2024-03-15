Экс-чемпион UFC из России отказался подписывать новый контракт с организацией, известны причины

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Петр Ян не стал подписывать новый контракт с американским промоушеном, сообщает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

"Петру действительно предлагали подписать новый контракт на шесть боев. Но условия в нем были не те, которые хотелось бы. Было принято решение этот контракт не подписывать", - сказал собеседник агентства.

Напомним, что Ян владел чемпионским поясом организации в легчайшем дивизионе, одолев бразильца Жозе Альдо на турнире UFC 251 в июле 2020 года.

После потери титула российский файтер шел на серии из трех поражений кряду, и проиграл Алджэмейну Стерлингу, нынешнему чемпиону дивизиона Шону О’Мэлли и Мерабу Двалишвили.

В последний раз он выходил в октагон на турнире UFC 299, где прервал череду проигрышей и одержал победу над китайцем Сонгом Ядонгом.

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