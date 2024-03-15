Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Экс-чемпион UFC из России отказался подписывать новый контракт с организацией, известны причины

Опубликовано:

Петр Ян
Петр Ян. Фото: twitter.com/Lopatln

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Петр Ян не стал подписывать новый контракт с американским промоушеном, сообщает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

"Петру действительно предлагали подписать новый контракт на шесть боев. Но условия в нем были не те, которые хотелось бы. Было принято решение этот контракт не подписывать", - сказал собеседник агентства.

Напомним, что Ян владел чемпионским поясом организации в легчайшем дивизионе, одолев бразильца Жозе Альдо на турнире UFC 251 в июле 2020 года.

После потери титула российский файтер шел на серии из трех поражений кряду, и проиграл Алджэмейну Стерлингу, нынешнему чемпиону дивизиона Шону О’Мэлли и Мерабу Двалишвили.

В последний раз он выходил в октагон на турнире UFC 299, где прервал череду проигрышей и одержал победу над китайцем Сонгом Ядонгом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2069307-eks-chempion-ufc-iz-rossii-otkazalsya-podpisyvat-novyy-kontrakt-s-organizatsiey-izvestny-prichiny/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.