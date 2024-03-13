Тренер Асу Алмабаева назвал имя следующего потенциального соперника казахстанца в UFC

Тренер казахстанского бойца смешанного стиля Асу Алмабаева Эдуард Базров высказался о следующем потенциальном сопернике своего подопечного в UFC, сообщает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал "Вестник ММА".
"Я бы хотел сам, чтобы мы побились с обидчиком Азата Максума (Чарльзом Джонсоном прим. ред.). Это был бы и для болельщиков из Казахстана интересный бой, и для нашей команды. Я бы хотел увидеть его в этом противостоянии. Я думаю, это был бы хороший бой, интересный не только казахстанцам, но и всем любителям смешанных единоборств", – рассказал специалист.
Казахстанский файтер провел 2 поединка в рамках американского промоушена, в которых одержал две победы.
Напомним, что ранее Базров также сообщил, когда планируется возвращение Алмабаева в октагон UFC.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2067255-trener-asu-almabaeva-nazval-imya-sleduyuschego-potentsialnogo-sopernika-kazahstantsa-v-ufc/