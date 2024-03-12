Чемпион UFC Джон Джонс отправил фаната в больницу после удара ногой (видео)

Чемпион UFC в тяжелой весовой категории американец Джон Джонс продемонстрировал сой лоук-кик по просьбе одного из фанатов смешанных единоборств, передает NUR.KZ.

Неизвестны болельщик встретился с профессиональным бойцом на мероприятии и сам попросил его нанести удар по ноге, чтобы ощутить мощность. При первой попытке Джонс нанес недостаточно сильный, по мнению фаната, удар, а после второго лоу-кика он, хромая пошел благодарить атлета.

Затем на кадрах демонстрируется результат такого эксперимента. Парень получил большую гематому и передвигается по травмпункту на костылях.

Напомним, профессиональная статистика Джона Джонса в смешанных единоборствах составляет 27 побед и одно поражение, он является действующим чемпионом UFC в тяжелом весе, а также экс-чемпион в полутяжелом дивизионе.

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