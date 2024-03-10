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Боец, сломавший череп сопернику, триумфально дебютировал в UFC

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Британский боец ММА Майкл Пейдж
Майкл Пейдж. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images)

Британский боец смешанного стиля (ММА) Майкл Пейдж одержал победу над американцем Кевином Холландом на турнире UFC 299 в Майами (штат Флорида, США), передает NUR.KZ.

Поединок соперников в полусреднем весе (до 77,1 кг) стал третьим по значимости событием вечера. Спортсмены провели в октагоне все три раунда, по итогам которых три судьи единогласно признали сильнейшим Пейджа со счетом 29-28.

Для 36-летнего британца этот бой был дебютным в UFC. Большую часть карьеры атлет провел в промоушене Bellator, где в одном из поединков в 2016 году ударом коленом в голову сломал лобную кость Евангелисте Сантоса. Эта травма стала одной из самых серьезных и известных в истории смешанных единоборств.

В профессиональной карьере Пейдж выиграл 22 боя и уступил в двух. В активе 31-летнего Холланда теперь 25 побед при 11 поражениях и одном поединке без результата. Перед турниром UFC 299 американец занимал 13-е место в рейтинге полусреднего дивизионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2065656-boets-slomavshiy-cherep-soperniku-triumfalno-debyutiroval-v-ufc/

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