Экс-чемпион UFC из России прервал серию поражений

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян одержал победу над китайцем Сонгом Ядонгом на турнире UFC 299 и прервал серию поражений, передает NUR.KZ.

Рейтинговый поединок соперников в легчайшем весе (до 61,2 кг) открыл основной кард шоу. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно признали сильнейшим Яна (все три арбитра — 29-28).

31-летний россиянин прервал серию из трех проигранных поединков. Теперь на счету бывшего чемпиона UFC, который занимает четвертое место в рейтинге легчайшего дивизиона, 17 побед при пяти поражениях.

Ядонг прервал серию из двух выигранных боев. Теперь в активе 26-летнего китайца, идущего на седьмой позиции в рейтинге дивизиона, 21 победа при восьми поражениях, одной ничьей и одном поединке без результата.

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