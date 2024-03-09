Петра Яна пришлось разнимать с соперником во время дуэли взглядов (видео)

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян и китаец Сонг Ядонг сцепились перед очным поединком на турнире UFC 299 в Майами (штат Флорида, США), передает NUR.KZ.

Рейтинговый поединок спортсменов в легчайшем весе откроет основной кард турнира. В преддверии боя соперники успешно прошли весогонку, а затем приняли участие в церемониальной процедуре взвешивания, после которой и состоялась дуэль взглядов.

Во время стердауна оппоненты начали цеплять друг друга выставленными руками, из-за чего главе UFC Дане Уайту и охранникам пришлось разнять атлетов. Получив замечание, Ян и Ядонг встретились лицом к лицу в уже более спокойном формате.

На данный момент россиянин занимает четвертое место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC, китаец — седьмое. Ранее Ян владел чемпионским поясом в этой весовой категории.

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