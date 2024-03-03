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Врачи потребовали остановить главный бой турнира UFC Fight Night 238

Опубликовано:

Жаирзиньо Розенстрайк и Шамиль Газиев
Жаирзиньо Розенстрайк и Шамиль Газиев: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Сегодня завершился турнир UFC Fight Night 238 (Лас-Вегасе, США), в главном бою встретились Жаирзиньо Розенстрайк и Шамиль Газиев, сообщает NUR.KZ.

Ранее непобежденному воспитаннику школы Абулманапа Нурмагомедова Шамилю Газиеву, представляющему с 2018 года Бахрейн, по настоятельной рекомендации медиков присудили поражение техническим нокаутом в результате травмы глаза в четвертом раунде.

Суринамский файтер Розенстрайк занимает 12-ю позицию в рейтинге лучших тяжеловесов организации, его профессиональный рекорд в ММА составляет 14 побед и пять поражений.

Отметим, что для Газиева это был лишь второй поединок в рамках американского промоушена после дебюта в декабре 2023 года, однако он уже выступил в главном событии вечера, его новая статистика 12–1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2064158-vrachi-potrebovali-ostanovit-glavnyy-boy-turnira-ufc-fight-night-238/

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