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Дебютант UFC нокаутировал соперника эффектным ударом с колена в прыжке (видео)

Опубликовано:

Винисиус де Оливейра и Бернардо Сопай
Винисиус де Оливейра и Бернардо Сопай: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Бразильский боец смешанных единоборств Винисиус де Оливейра (20-3) нокаутировал своего первого соперника в UFC Бенардо Сопая, сообщает NUR.KZ.

Предпоследний поединок прелимов, открывающих основной кард турнира UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе (США), завершился жестким финишем с колена в прыжке в исполнении Оливейры.

Бразилец за 24 секунды до конца поединка нанес мощный лоукик по ноге албанского бойца и выкинул левый удар в челюсть соперника, после чего спустя три секунды отправил Сопая в нокаут эффектным ударом.

Отметим, что Бернардо Сопай (11-3) также является дебютантом организации, бой прошел в легчайшей весовой категории, где казахстанский боец Бекзат Алмахан впервые выступит в UFC против Умара Нурмагомедова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2064153-debyutant-ufc-nokautiroval-sopernika-effektnym-udarom-s-kolena-v-pryzhke-video/

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