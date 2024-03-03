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Брутальным нокаутом в 3-м раунде завершился бой таджикистанца в UFC (видео)

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Боец UFC Лоик Раджабов
Лоик Раджабов: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Таджикистанский боец смешанных единоборств Лоик Раджабов победой нокаутом открыл турнир UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе (США), передает NUR.KZ.

Его соперником выступил дебютант промоушена Даны Уайта американец палестинского происхождения Абдул-Карим Аль-Селвади.

"Таджикский танк" отправил в нокдаун соперника на старте третьего раунда мощным ударом правой рукой, после чего произвел добивание в партере, рефери зафиксировал технический нокаут представителя США.

Новый рекорд таджикистанского файтера составляет 18-5-1.

По ходу поединка Раджабов четыре раза переводил соперника в партер после 5 попыток тейкдауна и нанес 39 акцентированных ударов.

Отметим, что по ходу второй пятиминутки преимущество было за Аль-Селвади, сам Лоик на интервью Даниэлю Кормье заявил, что "во втором раунде выпил слишком много воды", и попросил бонус у представителей организации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2064149-brutalnym-nokautom-v-3-raunde-zavershilsya-boy-tadzhikistantsa-v-ufc-video/

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