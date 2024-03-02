Экс-чемпион UFC предложил реванш Хамзату Чимаеву

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 килограммов) Камару Усман предложил реванш непобежденному файтеру Хамзату Чимаеву, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

"Если UFC хочет сделать титульный бой между Дю Плесси и Адесаньей, это имеет смысл. Кто не хочет видеть этот бой? Чимаев, он хочет драться за пояс.

Но если Хамзат хочет быть бойцом чемпионского уровня, почему бы не провести 5-раундовый реванш против меня? Все хотят увидеть этот бой", — заявил Усман.

Бойцы уже встречались в рамках средней весовой категории 22 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби, тогда по итогам противостояния в три раунда победу единогласным судейским решением одержал Хамзат Чимаев (13-0).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.