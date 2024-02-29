Официально подтвержден следующий бой Куата Хамитова против звездного ветерана ММА из России

Казахстанский боец смешанных единоборств встретится с российским файтером Александром Шлеменко в рамках главного события вечера на турнире RCC 19, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лиги.

Турнир пройдет 4 мая в Челябинске (Россия) на многотысячной арене "Трактора".

36-летний Куат Хамитов с рекордом в профессиональных смешанных единоборствах 26-7-2 встретится с 39-летним Шлеменко, статистика которого составляет 64 победы, 15 поражений и одна ничья. На данный момент он идет на 12-й позиции сильнейших средневесов России и на 60-й позиции в мире.

В пресс-службе RCC отмечают, что для поединка с россиянином Хамитов поднимается на одну весовую категорию.

Свой последний поединок казахстанец провел в мае 2023 года, тогда ему удалось одержать победу единогласным судейским вердиктом над Залимханом Юсуповым.

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