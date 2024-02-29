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"Попробую сделать все, чтобы победить Нурмагомедова": Бекзат Алмахан дал первое интервью для UFC

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Бекзат Алмахан
Бекзат Алмахан. Фото: instagram/bekzatalmahan

Казахстанский боец смешанных единоборств Бекзат Алмахан дал первое интервью для UFC в преддверии своего дебютного поединка в лиге, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграм-канал "Спорт Шредингера".

Напомним, что первым соперником казахстанца выступит 13-й номер рейтинге легчайшего веса Умар Нурмагомедов.

"Я попробую сделать все на что способен, чтобы победить Умара Нурмагомедова! И забрать его место в рейтинге, ведь он входит в топ-15! Я покажу все лучшее, что умею, чтобы стать топовым бойцом UFC!

Почему я должен бояться? Я же боец! Как я мог начать бойцовскую карьеру, стать бойцом UFC, если бы кого-то боялся?! Вель у каждого две руки, две ноги, одна голова. Мне главное показать лучшее, на что я способен! Ведь все мы обычные люди, и никто из нас ничем не отличается...", - заявил Алмахан на пресс-конференции.

Бойцы встретятся 3 марта на турнире UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2063810-poprobuyu-sdelat-vse-chtoby-pobedit-nurmagomedova-bekzat-almahan-dal-pervoe-intervyu-dlya-ufc/

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