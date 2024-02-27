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Уроженец Казахстана из UFC высказался о введении нового дивизиона в лиге

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Боец ММА Рафаэль Физиев
Рафаэль Физиев. Фото: Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Боец UFC Рафаэль Физиев, родившийся в Казахстане, а ныне представляющий Азербайджан, прокомментировал введение нового дивизиона в промоушене, передает NUR.KZ со ссылкой на "СЭ".

"— Тебе уже озвучивали слух о том, что в UFC могут ввести новый дивизион до 75 кг. Судя по всему, это так и останется слухами, но перешел бы ты туда насовсем, если бы его все же ввели?

— Это не слух, это уже точно, насколько я знаю. Я слышал, они даже уже бои какие-то определили.

Ты хотел бы в эту категорию?

— Да знаешь, я на 70 кг себя хорошо чувствую. Я когда с Гэтжи дрался, я пасту в неделю боя ел. Ну, еще до взвешивания — такого никогда не было. Я просто по дисциплине сел хорошо — раньше, как разжирался после боев! Сейчас уже опыт пришел этот: когда придержать себя, где нужно, не разжираться, на ночь по 10 сникерсов не кушать. Поэтому легче стало вес гонять. И последние свои четыре боя я все делаю вообще [легко]. В 75-то зачем выходить?".

Напомним, что ранее распространялась информация о введении в UFC новой промежуточной весовой категории между легким и полусредним весом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2063356-urozhenets-kazahstana-iz-ufc-vyskazalsya-o-vvedenii-novogo-diviziona-v-lige/

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