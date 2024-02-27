Чемпион UFC с грузинскими корнями озвучил свою главную мечту

Новый чемпион UFC в полулегком весе, грузино-испанский файтер Илия Топурия заявил, что мечтает о получении удостоверения гражданина Испании, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

"Спасибо, что приняли мою семью, спасибо, что дали нам дом, спасибо, что поддерживаете меня в моей спортивной карьере, и спасибо, что позволили мне стать частью вас.

Моя мечта — получить национальное удостоверение личности гражданина Испании. Я собираюсь лично попросить председателя правительства Испании об этом. Посмотрим, сможет ли он помочь мне осуществить мою мечту. По правде говоря, я был бы очень рад", — цитирует Топурию источник.

Напомним, что в боец встретился в главном событии турнира UFC 298 с Алексом Волкановски и нокаутировал его во втором раунде.

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