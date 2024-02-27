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Казахстанский боец смешанных единоборств высказался о завершение карьеры

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Боец Жасулан Акимжан
Жасулан Акимжан. Фото: instagram.com/akimzhanov_

Известный казахстанский файтер Жасулан Акимжан прокомментировал планы на предстоящий год и затронул тему возможного завершения карьеры, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Жасулан Акимжан, выступающий в полулегкой весовой категории, порассуждал о планах в профессиональном ММА и отметил, если ничего не добьется то завершит свою карьеру.

«Каждый раз, когда наступают трудности, в голове появляется мысль о завершении карьеры, но не отпускает. На 2024 год я поставил себе цель, если ничего хорошего не добьюсь, то завершу карьеру. Но не хочу этого делать, поэтому буду стараться добиться того, чего хочу», - заявляет в интервью казахстанский файтер.

Напомним. в последний раз Акимжан выходил в октагон на турнире по смешанным единоборствам Naiza FC 55 в Астане. В том бою казахстанец проиграл раздельным решением судей опытному французскому файтеру Джейсону Понету.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2063274-kazahstanskiy-boets-smeshannyh-edinoborstv-vyskazalsya-o-zavershenie-karery/

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