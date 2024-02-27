Казахстанский боец вылетел в США для дебютного боя в UFC (видео)

Казахстанский боец смешанных единоборств Бекзат Алмахан улетел с командой в Лас-Вегас (США) для своего первого боя в UFC против непобежденного Умара Нурмагомедова, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".
Бой Алмахана против Нурмагомедова состоится в рамках легчайшего веса (до 61 килограмма) 3 марта на турнире UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе (США).
Отметим, 25-летний Алмахан дебютировал в ММА в 2016 году, а пополнил ростер промоушена Даны Уайта в конце января текущего года.
Ранее он стал чемпионом ММА-лиги OCTAGON. Профессиональный рекорд казахстанского файтера составляет 17 побед и 1 поражение.
28-летний Умар Нурмагомедов является троюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. На его счету 16 побед в 16 поединках (4-0 в UFC).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2063255-kazahstanskiy-boets-vyletel-v-ssha-dlya-debyutnogo-boya-v-ufc-video/