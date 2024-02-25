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Стало известно, кто получит денежные бонусы по итогу турнира UFC Fight Night 237

Опубликовано:

Брайэн Ортега
Брайэн Ортега: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Сегодня, 25 февраля завершился не номерной турнир UFC Fight Night 237, который проходил в мексиканской столице – городе Мехико, передает NUR.KZ.

Официальное сообщество UFC Russia в Телеграме сообщает, что бонус за лучший бой вечера получили мексиканец Дэниел Зеллхубер и аргентинец Франсиско Прадо, бойцы разделили клетку в главном карде, а победу единогласным решением судей по итогу трех раундов забрал Зеллхубер.

Бонус "Лучшее выступление вечера" получил американец Брайэн Ортега, которому удалось поймать на удушающий прием топового мексиканца Яира Родригеса. Отметим, что ранее Родригес дрался с Александром Волкановски в титульном поединке.

Второй аналогичный бонус получил мексиканский файтер Мануэль Торрес, нокаутировавший в первом раунде шотландца Криса Данкана.

Каждый отмеченный боец получит по 50 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2062857-stalo-izvestno-kto-poluchit-denezhnye-bonusy-po-itogu-turnira-ufc-fight-night-237/

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