Стала известна дата боя Куата Хамитова против топового ветерана ММА из России

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов в следующем поединке столкнется с 39-летним россиянином Александром Шлеменко, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

"4 мая мы увидим возвращение Александра Шлеменко. На днях подписываем контракт с его оппонентом. Это будет не Жакаре, но тоже очень медийное имя в рамках СНГ. Крутой бой. Уже была небольшая история этого поединка. Мы его организуем", – сказал глава российской лиги RCC Николай Клименко.

В источнике подчеркнули, что это будет именно Хамитов. А их поединок состоится бой 4 мая в рамках турнира RCC.

Профессиональный рекорд Шлеменко в ММА составляет 62 победы, 15 поражений и одну ничью. Хамитов одерживал победу 25 раз и потерпел 7 поражений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.