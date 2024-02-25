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Стала известна дата боя Куата Хамитова против топового ветерана ММА из России

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боец Куат Хамитов
Куат Хамитов. Фото: kuat__khamitov/instagram.com

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов в следующем поединке столкнется с 39-летним россиянином Александром Шлеменко, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

"4 мая мы увидим возвращение Александра Шлеменко. На днях подписываем контракт с его оппонентом. Это будет не Жакаре, но тоже очень медийное имя в рамках СНГ. Крутой бой. Уже была небольшая история этого поединка. Мы его организуем", – сказал глава российской лиги RCC Николай Клименко.

В источнике подчеркнули, что это будет именно Хамитов. А их поединок состоится бой 4 мая в рамках турнира RCC.

Профессиональный рекорд Шлеменко в ММА составляет 62 победы, 15 поражений и одну ничью. Хамитов одерживал победу 25 раз и потерпел 7 поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2062849-stala-izvestna-data-boya-kuata-hamitova-protiv-topovogo-veterana-mma-iz-rossii/

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