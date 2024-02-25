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Ортега эффектным удушающим приемом победил Родригеса на турнире UFC

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Американский боец ММА Брайан Ортега
Брайан Ортега: Luis Marin/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images

Американский боец смешанного стиля (ММА) Брайан Ортега одержал победу над мексиканцем Яиром Родригесом на турнире UFC Fight Night в Мехико, передает NUR.KZ.

Поединок соперников в полулегком весе (до 65,8 кг) стал соглавным событием вечера. При представлении бойцов Ортега подвернул правую ногу, однако болевые ощущения не помешали ему подраться.

В первом раунде доминировал Родригес, которому удалось нанести серьезный урон оппоненту. Вторая пятиминутка осталась за Ортегой, реализовавшим преимущество в борьбе. В начале третьего раунда американец вновь перевел соперника в партер и сумел провести удушающий прием, после которого мексиканец сдался.

Ортега сравнялся с Рикардо Ламасом по числу досрочных побед в полулегком дивизионе UFC (7). Больше только у Макса Холлоуэя (11).

Теперь на счету 33-летнего американца 16 побед при трех поражениях и одном поединке без результата в MMA. Он поднимется с четвертой позиции в рейтинге полулегкого дивизиона UFC и опередит Родригеса, который пока идет третьим.

Сам мексиканец проиграл второй раз подряд после неудачи в титульном бою с Александром Волкановски. Всего теперь в активе 31-летнего Родригеса 19 побед при пяти поражениях и одном поединке без результата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2062841-ortega-effektnym-udushayuschim-priemom-pobedil-rodrigesa-na-turnire-ufc/

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