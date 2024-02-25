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Таджикистанский боец UFC Наимов победил соперника за 44 секунды

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Таджикистанский боец ММА Мухаммад Наимов
Мухаммад Наимов: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

На турнире UFC в Мехико таджикистанский боец смешанного стиля (ММА) Мухаммад Наимов одержал быструю победу над венесуэльцем Эриком Силвой, передает NUR.KZ.

Поединок соперников в полулегком весе (до 65,8 кг) открывал кард шоу. Уже на первых секундах Наимов выполнил удар ногой в голову с разворота. Силва, делая движение назад, получил травму левой ноги, однако продолжил бой.

Таджикистанец вскоре провел тейкдаун и начал добивать оппонента. Рефери моментально остановил поединок и позвал врача.

Таким образом, 29-летний Наимов одержал победу техническим нокаутом за 44 секунды. Он выиграл все три своих боя в UFC. Всего за карьеру в ММА таджикистанец одержал 11 побед при двух поражениях.

Силва же проиграл оба своих поединка в UFC. Теперь в активе 36-летнего венесуэльца девять побед при трех поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2062830-tadzhikistanskiy-boets-ufc-naimov-pobedil-sopernika-za-44-sekundy/

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