Шавкат Рахмонов рассказал о перспективах стать чемпионом UFC

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов (18-0) прокомментировал потенциальную возможность завоевать чемпионский титул в UFC, передает NUR.KZ.

"Сейчас у меня небольшой отдых, пока что заканчиваю свои дела. По следующему бою - пока неизвестно. Пишут разное в СМИ. Камару Усман? Если получится, то, возможно, будет бой с ним. Я могу выйти на титульный бой, есть такая вероятность. Никто не знает заранее, что будет. Я - один из претендентов на титул UFC в своем весе", - цитирует бойца телеграм-канал "Спорт Шредингера".

Отметим, что Рахмонов выступает в полусредней весовой категории (до 77 килограммов) и занимает третью строчку в топе бойцов своего дивизиона.

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