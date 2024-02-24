"Бой мечты для меня – против Шавката Рахмонова": топовый боец UFC заявил, что хочет подраться с казахстанцем

Австралийский боец UFC Джек Делла Маддалена заявил о желании встретиться в октагоне с непобежденным казахстанским проспектом Шавкатом Рахмоновым, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Bloodandsweat.ru.
Оба файтера выступают в полусредней весовой категории (до 77 килограммов). Казахстанец занимает третью строчку в рейтинге, австралиец – 11-ю. Ранее команда Шавката заявляла, что он выйдет на бой не раньше лета текущего года.
"Бой мечты для меня – против Шавката Рахмонова. Пятираундовый поединок с ним может стать для меня претендентским. Хочу подраться с ним, потому что считаю его самым жестким бойцом в дивизионе. Вторым после меня. Так что это тяжелое испытание. Мне нравятся испытания, а он один из самых сложных оппонентов. И если я побью его – между мной и титульным поединком не останется никого”, – сказал Делла Маддалена.
У обоих бойцов 18 поединков в профессиональном ММА, одна Рахмонов все поединки завершил досрочными победами, а Маддалена потерпел два поражения по ходу карьеры.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2062788-boy-mechty-dlya-menya-protiv-shavkata-rahmonova-topovyy-boets-ufc-zayavil-chto-hochet-podratsya-s-kazahstantsem/