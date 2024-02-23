Жалгас Жумагулов прошел взвешивание перед вторым поединком после UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств успешно прошел официальную процедуру взвешивания в преддверии своего поединка на турнире Naiza 57, передает NUR.KZ.

Соперником казахстанца по его второму бою после ухода из UFC выступит опытный 34-летний американский файтер Кливленд МакЛин, профессиональные рекорды в ММА у обоих бойцов аналогичные 15-9.

Поединок состоится в рамках наилегчайшей весовой категории, Жалгас Жумагулов показал на весах 57.4 килограмма, его противник – 57.6. Как сообщает официальный аккаунт промоушена бой остается в силе.

Отметим, что помимо схожего рекорда оба бойца с разницей в год уступили одному и тому же файтеру – Джошуа Вану, для Жумагулова поединок с ним стал заключительным по контракту с UFC.

Поединок состоится в субботу, 24 февраля в Алматы.

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