Брат Чимаева заявил, что Хамзату предложили титульный бой в UFC

Старший брат непобежденного бойца UFC чеченского происхождения Хамзата Чимаева Артур высказался о потенциальном поединке против экс-чемпиона организации Исраэля Адесаньи, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

"О бое с Адесаньей нам предложений не делали. Нам давали гарантии, что дадут титульник после боя с Усманом и в итоге предложили бой с Эдвардсом на UFC 300 в категории до 77 кг. Предложили, когда до турнира оставалось два месяца. Но у нас был четкий план, что возвращаться в категорию 77 кг мы не будем, тем более в этот период шел бы Рамадан.

И даже если бы не эти факторы, за два месяца на титульник никто не выходит. Предложение было, а условий не было. Сейчас пока ничего нет, мы сказали, что после Рамадана можем рассмотреть варианты. И уточнили, что не сможем гарантировать, что сделаем весогонку в 77 кг. Даже если Хамзат уложится в лимит, то это будет один бой", - заявил представитель бойца.

Напомним, что ранее Чимаев выступал в полусредней весовой категории, однако позже перешел в средний вес.

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