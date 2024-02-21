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Тренер Нурмагомедова назвал самого опасного соперника для своего подопечного

Опубликовано:

Умар Нурмагомедов и Сергей Морозов
Умар Нурмагомедов и Сергей Морозов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Тренер непобеждённого российского бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова - Хавьер Мендес считает грузина Мераба Двалишвили самым опасным соперником для своего подопечного, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

«На мой взгляд, самым опасным соперником для Умара всегда был Мераб Двалишвили. И Мераб остаётся таковым — это 100 процентов. Я хочу увидеть их бой», — заявил Хавьер Мендес.

Профессиональный рекорд Умара Нурмагомедова в смешанных единоборствах составляет 16-0. В своём последнем поединке, который прошёл в январе 2023 года, россиянин нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.

Напомним, 2 марта Умар Нурмагомедов проведёт бой с казахстанцем Бекзатом Алмаханом на турнире UFC в Лас-Вегасе (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2062131-trener-nurmagomedova-nazval-samogo-opasnogo-sopernika-dlya-svoego-podopechnogo/

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